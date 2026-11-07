GROENLO — Dag van de Achterhoekse Popmuziek met Kilkenny Cats

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Foto: Kilkenny Cats

Tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek staat The Kilkenny Cats vanaf 21.00 uur op het podium bij Taste. De band uit Laren bestaat sinds 1989 en brengt een mix van punkrock, garagerock en powerpop.

De groep begon als vriendengroep met een gedeelde liefde voor The Ramones en The Stooges. Inmiddels heeft de band een eigen geluid, met stevige gitaren en jarenlange podiumervaring. Naast eigen nummers speelt The Kilkenny Cats werk van onder anderen Cheap Trick, The Beatles, The Kinks en The Ramones.

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek zet regionale popmuziek in de schijnwerpers. Bij Taste kunnen bezoekers rekenen op een avond met rock-’n-roll en bekende klassiekers.