WINTERSWIJK — Tijdelijke stroomstop vanaf 2027 raakt woningbouwprojecten in Oost-Gelderland

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Vanaf 1 januari 2027 geldt in Oost-Gelderland een tijdelijke stop op nieuwe aansluitingen voor extra stroomcapaciteit. Dit besluit van netbeheerder Liander heeft vooral gevolgen voor woningbouwprojecten die via de regeling Eerder Aanvragen zijn ingediend. De maatregel duurt minimaal tot 1 juli 2027.

De gemeente Winterswijk informeert ontwikkelaars over deze netcongestie in het zogenoemde congestiegebied 3. Projecten die al zijn aangemeld behouden hun positie op de wachtlijst, maar nieuwe aanvragen kunnen voorlopig niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet met extra capaciteit.

In het voorjaar van 2027 wordt duidelijk of er capaciteit vrijkomt en of de aansluitstop kan worden opgeheven. Voorlopig betekent dit dat woningbouwinitiatieven in de regio vertraging kunnen oplopen door de beperkte netcapaciteit.

De tijdelijke stroomstop is een gevolg van de groeiende vraag naar elektriciteit en de beperkte capaciteit van het bestaande netwerk in Oost-Gelderland. Netbeheerder Liander werkt aan oplossingen, maar tot die tijd geldt de aansluitstop om overbelasting te voorkomen.