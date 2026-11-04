VORDEN — Gemeente Bronckhorst zet schoollocatie Nieuwstad in Vorden te koop voor woningbouw

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De gemeente Bronckhorst verkoopt de locatie aan Nieuwstad 49. Ontwikkelaars kunnen tot en met 18 januari 2027 een bod en een plan indienen.

De voormalige schoollocatie aan Nieuwstad 49 in Vorden komt beschikbaar voor woningbouw. De gemeente Bronckhorst nodigt ontwikkelaars uit om plannen voor de plek in te dienen. De inschrijving start op 2 november via Biedboek.nl.

De gemeente kiest voor een inschrijvingsprocedure waarbij marktpartijen naast een bod ook een ontwikkelplan indienen. De plannen worden beoordeeld op onder meer ruimtelijke kwaliteit, creativiteit, uitvoerbaarheid en hun bijdrage aan de woningbouwopgave. Ook de wensen uit de buurt worden meegenomen bij de keuze.

„Met deze verkoop zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van een mooie locatie in Vorden”, zegt wethouder Robbert van Velsen van Wonen. „We dagen marktpartijen uit om met een kwalitatief en haalbaar plan te komen dat past op deze plek en bijdraagt aan de woningbehoefte in onze gemeente.”

Na afloop van de inschrijftermijn beoordeelt de gemeente de plannen. Het college van burgemeester en wethouders kiest vervolgens het beste voorstel. De geselecteerde partij kan het plan daarna verder uitwerken en de benodigde procedures doorlopen.