GROENLO — Symposium over de Taal van Marten Toonder in Bommelwereld

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Foto: Marcel Houwer

Op zondag 22 november 2026 organiseert Stichting Kunst in het Koetshuys een symposium over de Taal van Marten Toonder, de bedenker van Olivier B. Bommel. Het evenement vindt plaats in het theater van Bommelwereld in Groenlo en begint om 10.00 uur.

De dag staat in het teken van de literaire en muzikale betekenis van Toonders taalgebruik. Diverse sprekers delen hun kennis en inzichten. Pim Oosterheert, een expert op het gebied van de Taal van Toonder, zal aanwezig zijn. Schrijver en vertaler Rob Barnhoorn bespreekt de diepere lagen in Toonders taal. Neerlandicus en Bommeldeskundige Klaas Driebergen draagt ook bij aan het programma.

Daarnaast verzorgt Tim Artz, een vaste tekenaar van de Bommelstrips, een live demonstratie. Muzikale invulling komt van taalkunstenaar, artiest en zanger Spinvis, die samen met dichter Ingmar Heytze een muzikale fantasie rond het thema brengt. Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Bezoekers kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@kikgroenlo.nl. Aanmelding is gratis en geeft toegang tot het symposium.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van Kunst in het Koetshuys.