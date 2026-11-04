OOST GELRE — Nieuwe stroomaansluitingen in Oost Gelre en omgeving vanaf 2027 op wachtlijst

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Vanaf 1 januari 2027 komen nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet in Oost Gelre en vijftien andere gemeenten in de Achterhoek, Liemers en Stedendriehoek op een wachtlijst. Dit geldt onder meer voor Aalten, Doetinchem, Winterswijk en Oude IJsselstreek. In delen van Berkelland, Brummen en Voorst geldt de maatregel ook. De reden is dat het hoogspanningsnet rond Doetinchem onvoldoende capaciteit heeft om nieuwe klanten aan te sluiten zonder de betrouwbaarheid te verminderen.

De wachtlijst blijft in elk geval van kracht tot 1 juli 2027. In het voorjaar van dat jaar bekijken netbeheerder Liander en netbeheerder TenneT hoeveel ruimte er daarna beschikbaar is. Woningbouwprojecten die vóór 1 juli 2026 zijn aangemeld, kunnen nog worden aangesloten als er lokaal voldoende capaciteit is.

De gevolgen van deze maatregel kunnen merkbaar zijn voor bedrijven die willen uitbreiden, vernieuwen of verduurzamen. Ook nieuwe woningbouwplannen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Werkgeversvereniging VNO-NCW Midden reageert met zorgen op de aankondiging. Volgens voorzitter Carolien Nijhuis raakt het tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet niet alleen ondernemers, maar ook woningbouw, werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio. Zij roept het Rijk, de netbeheerders en overheden op om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen en meer ruimte te bieden aan lokale oplossingen, zoals energieopslag en afspraken over flexibel stroomgebruik.

Meer informatie is te vinden op de website van Liander en op de officiële website.