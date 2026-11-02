Intercom ICT sluit winkel in centrum Groenlo

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Intercom ICT sluit de winkel aan de Beltrumsestraat en brengt de dienstverlening voor particulieren en bedrijven samen op Den Sliem 89. Vanaf vandaag, 2 november, kunnen particulieren daar terecht voor reparaties, onderhoud en ICT-advies.

Volgens directeur Harry Nijenhuis verandert de locatie, maar blijft de persoonlijke service behouden. De winkelmedewerker verhuist mee. Het pand aan de Beltrumsestraat, sinds 1992 eigendom van Intercom ICT, komt vrij. Wat ermee gebeurt, is nog niet bekend.