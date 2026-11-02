ZELHEM — Streektaalmiddag met verhalen en muziek in Museum Smedekinck in Zelhem

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Foto: Archief Museum Smedekinck

Op zondag 8 november organiseert de Oudheidkundige Vereniging Salehem samen met de Dialectkring Achterhook en Liemers een streektaalmiddag in Museum Smedekinck. Tussen 14.00 en 16.30 uur vertellen verschillende vertellers verhalen in de streektaal, afgewisseld met muziek van Amphion Open-winnares Fien Snelting uit Megchelen. De inloop begint om 13.30 uur.

Bezoekers zijn welkom om tussen 14.00 en 16.30 uur te luisteren naar de verhalen die de rijke streektaal en cultuur tot leven brengen. Fien Snelting verzorgt de muzikale omlijsting van het programma.

De toegang is vrij. Consumpties kunnen ter plaatse worden gekocht met muntjes die ook gepind kunnen worden. Museum Smedekinck is te vinden aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem.