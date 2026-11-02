GROENLO — HV Grol DS1 wint ruim van DSVD DS3 in thuiswedstrijd

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Foto: René van den Mosselaar

HV Grol DS1 heeft zaterdagavond overtuigend gewonnen van DSVD DS3 uit Deurningen. De thuiswedstrijd in Groenlo stond in het teken van een duidelijk krachtsverschil, waarbij de bezoekers vooral qua lengte opvielen.

In het begin van de wedstrijd gingen de teams gelijk op, maar al snel nam HV Grol het initiatief. Met snelle combinaties en fraaie doelpunten liep de thuisploeg uit naar een comfortabele voorsprong. Tegen het einde van de eerste helft stond er een stand van 20-7 op het scorebord, die de verhoudingen goed weerspiegelde.

Ook in de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. HV Grol bleef snelle aanvallen inzetten en kreeg volop kansen om te scoren. Hoewel de spanning al snel uit de wedstrijd verdween, bleef het niveau hoog. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd met een ruime overwinning van 35-16 voor de dames uit Groenlo.