REGIO — Eibergen boekt ruime zege, Grol en Longa ’30 verliezen in Achterhoekse voetbalduels

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Foto: Marcel Houwer

Het afgelopen weekend leverde wisselende resultaten op voor de eerste elftallen van negen Achterhoekse voetbalclubs. FC Eibergen kwam met een overtuigende 4-1 overwinning op Sprinkhanen als grootste winnaar uit de bus. Ook RKZVC, Ruurlo en FC Winterswijk wisten hun wedstrijden te winnen. Daarentegen gingen Grol, Longa ’30, FC Trias, SC Meddo en Varsseveld onderuit.

RKZVC won zaterdag met 3-2 bij Concordia-W, terwijl Ruurlo met 2-0 zegevierde op bezoek bij Sp Rekken. FC Winterswijk boekte een nipte 2-1 overwinning bij VVG ’25. Varsseveld verloor thuis met 2-3 van DCS. Longa ’30 leed een 4-1 nederlaag bij Zwaluw VFC. FC Trias ging met 1-2 onderuit tegen ZZC ’20, SC Meddo verloor met 0-4 van HMC ’17 en Grol verloor met 0-4 bij VIOD.

Ook bij de vrouwen en jeugd waren opvallende uitslagen te noteren. Ruurlo VR1 versloeg FC Winterswijk VR1 met 3-1, terwijl Longa ’30 VR1 met 5-3 verloor bij Bon Boys VR2. SJO MEC/Bredevoort VR1 boekte een ruime 7-0 overwinning op VIOS B. VR2.

Bij de jeugd viel vooral de 19-1 overwinning van Grol O15-3 op FC Trias O15-4 op. Daarnaast won Grol O15-1 overtuigend met 11-0 van VVG ’25 O15-1JM.