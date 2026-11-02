VRAGENDER — Vragenderse Gengeltocht leidt wandelaars over boerenerven en landweggetjes

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Op zondag 8 november kunnen wandelaars opnieuw deelnemen aan de jaarlijkse Gengeltocht in het buitengebied van Vragender. Tijdens deze tocht openen landeigenaren hun erven en paden die normaal niet toegankelijk zijn, zodat deelnemers kunnen genieten van het landschap langs oude heggen, boerenerven en smalle landweggetjes.

De Gengeltocht nodigt uit om samen te wandelen met familie, vrienden of buren en zo de streek op een bijzondere manier te beleven. Onderweg is er gelegenheid om op te warmen met erwtensoep. Bij de finish wacht een glas glühwein of frisdrank om de wandeling af te sluiten.

De start is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur bij Molen De Vier Winden in Vragender. Deelname kost 7 euro, inclusief de soep en het drankje bij de finish. Honden zijn niet toegestaan tijdens de tocht.