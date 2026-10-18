WINTERSWIJK — Ontmoetingsavond over leven met prostaatkanker in Winterswijk

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Op woensdag 11 november organiseren het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Oriolus en de Prostaatkankerstichting een avond voor mensen met prostaatkanker en hun naasten. Van 18.30 tot 21.00 uur kunnen zij in het vergadercentrum van het ziekenhuis ervaringen uitwisselen, vragen stellen en met lotgenoten in gesprek gaan.

Een diagnose prostaatkanker roept vaak veel vragen op, niet alleen over de medische kant zoals behandeling en onderzoek, maar ook over het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven, relaties en intimiteit. De bijeenkomst biedt ruimte om hierover te praten, te luisteren naar anderen die hetzelfde meemaken en informatie te krijgen over beschikbare ondersteuning.

De gesprekken worden gehouden in kleine groepen en bezoekers kunnen vragen stellen aan diverse deskundigen, zoals urologen, radiotherapeuten, oncologen, casemanagers urologie, een bekkenfysiotherapeut en een consulent seksuele gezondheid.

Daarnaast is er een informatiemarkt waar onder meer de Prostaatkankerstichting en Oriolus aanwezig zijn om te vertellen over begeleiding, ondersteuning en activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten.

De avond is niet alleen bedoeld voor de patiënten zelf, maar ook voor partners, familieleden en andere naasten die door de diagnose met veel onzekerheden en veranderingen te maken krijgen. Volgens Peter Bonthond van de Prostaatkankerstichting is het belangrijk dat zowel patiënten als hun naasten een plek hebben om vragen te stellen en steun te vinden.

De deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Wie vooral wil luisteren kan ook terecht. Aanmelden is mogelijk via de website van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Meer informatie is te vinden via de agenda op de officiële website.