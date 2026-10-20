OOST GELRE — Oost Gelre nodigt vrijwilligers uit voor filmvoorstelling in Groenlo

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Vrijwilligers in Oost Gelre zijn op woensdag 18 november welkom voor een speciale filmvoorstelling als blijk van waardering voor hun inzet. De bijeenkomst vindt plaats in Bommelwereld aan de Maarsevonder 1 in Groenlo. Vrijwilligers kunnen kiezen uit twee voorstellingen: ‘De beentjes van Sint-Hildegard’ in de middag en ‘La La Land’ in de avond. De middagvoorstelling begint om 14.30 uur, met ontvangst vanaf 14.00 uur. De avondvoorstelling start om 20.00 uur, ontvangst is vanaf 19.30 uur. Deelname is gratis.

Naast het kijken van de film is er gelegenheid om andere vrijwilligers uit de gemeente te ontmoeten. De organisatie benadrukt dat aanmelden noodzakelijk is, omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Het jaar 2026 is uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Dit initiatief onderstreept het belang van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verenigingen, stichtingen en lokale activiteiten. Dankzij hen blijft het sociale leven in Oost Gelre levendig en verbonden. Vrijwilligers die willen deelnemen kunnen zich aanmelden via de officiële aanmeldpagina. De uitnodiging wordt ook verspreid via sociale media en lokale gidsen om zoveel mogelijk vrijwilligers te bereiken.