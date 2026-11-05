REGIO — Veertien brouwerijen uit Oost-Nederland starten samenwerking in Oost Craft Collectief

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Foto: PR – De brouwers en initiatiefnemers van het OOST CRAFT COLLECTIEF

Veertien onafhankelijke craftbrouwerijen uit Gelderland en Overijssel hebben hun krachten gebundeld in het Oost Craft Collectief (OCC). Op 2 november ondertekenden zij hun samenwerking bij De Vluchte in Enschede om regionaal speciaalbier eenvoudiger verkrijgbaar te maken voor horeca, winkels en bierliefhebbers.

Met het collectief willen de brouwers de verkoop, distributie en promotie van hun bieren beter organiseren. Via het online platform CRAFT SELECTIE kunnen afnemers zoals horecazaken, slijterijen en supermarkten straks gemakkelijk bier van meerdere regionale brouwerijen tegelijk bestellen. De gezamenlijke levering via één distributienetwerk zorgt voor minder administratie, efficiënter transport en een aantrekkelijker aanbod.

Ondanks de samenwerking blijven de brouwerijen zelfstandig en behouden ze hun eigen identiteit en assortiment. Het collectief benadrukt juist dat de verscheidenheid aan smaken en stijlen de kracht van de samenwerking vormt.

Vanaf 1 januari 2027 start de gezamenlijke distributie, waarbij Gelderland en Overijssel wekelijks beleverd worden. Ook klanten buiten deze provincies kunnen via het platform gebruikmaken van het aanbod. De initiatiefnemers hopen zo de biercultuur in Oost-Nederland verder te versterken en de regio op de kaart te zetten als een plek met een rijk en veelzijdig speciaalbieraanbod.