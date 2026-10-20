Klok gaat dit weekend een uur terug

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober begint de wintertijd. Om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur. Het ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok vooruit, in het najaar achteruit.
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober begint de wintertijd. Om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur. Het ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok vooruit, in het najaar achteruit.
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