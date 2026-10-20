Streekgids.nl

Nieuws uit de Achterhoek

Klok gaat dit weekend een uur terug

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Foto: PR

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober begint de wintertijd. Om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur. Het ezelsbruggetje: in het voorjaar gaat de klok vooruit, in het najaar achteruit.

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