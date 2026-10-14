GELDERLAND — Oost-Nederland vraagt Kamer om uitvoerbaar plan tegen laagwater binnen zes maanden

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Een brede coalitie van ondernemers-, brancheorganisaties, havens en regionale samenwerkingsverbanden uit Oost-Nederland heeft dinsdag in Den Haag het positionpaper ‘De bodem in zicht in Oost-Nederland’ aangeboden aan de vaste Kamercommissies voor Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken. Ze roepen de Tweede Kamer op het kabinet te verzoeken om binnen zes maanden een uitvoerbare routekaart op te stellen die vóór het droogteseizoen van 2027 concrete maatregelen bevat tegen laagwater.

Laagwater raakt in Oost-Nederland niet alleen de infrastructuur, maar ook de economie. De droogte van 2026 toonde opnieuw aan hoe kwetsbaar bedrijven en hun logistieke ketens zijn. Afgelopen zomer werd het Twentekanaal tijdelijk gesloten voor scheepvaart en waren door de lage waterstand van de IJssel ook havens minder goed bereikbaar. Dit zorgde voor extra kosten, verstoringen en het uitstellen van investeringen. Zelfs na heropening van vaarwegen was het herstel van de bedrijfsvoering nog niet volledig.

Anne-Ruth Scheijgrond, expert binnenvaart namens Port of Twente Logistic Association, zegt hierover: “Bedrijven hielden deze zomer de boel draaiende, maar dat houden ze niet vol. Wie niet weet of de vaarweg volgend jaar open is, stelt investeringen uit. Daarom leggen wij deze vraag bij de Kamer, die het kabinet kan aansporen tot concrete maatregelen en één uitvoerbare routekaart.”

De routekaart moet volgens de ondertekenaars maatregelen bevatten voor de korte, middellange en lange termijn. Ze vragen prioriteit voor de IJssel–Twentekanalen-corridor, met onder meer een snellere beslissing over het nieuwe gemaal bij Eefde. Daarbij benadrukken zij dat waterbeschikbaarheid, vaarwegen, havens en logistieke ketens samen een infrastructuur en economisch systeem vormen.

Edwin van der Strate, bestuurslid van VNO-NCW Midden regio Stedendriehoek, leidde de overhandiging in het gebouw van de Tweede Kamer. Volgens hem hebben ondernemers vooral behoefte aan duidelijkheid en tijdige informatie om verrassingen zoals deze zomer te voorkomen. “We vragen om korte termijn oplossingen en een uitwijkplan voor herhaling, maar ook om een structurele lange termijn oplossing voor het gehele watersysteem van IJssel én Rijn, niet alleen voor waterbereikbaarheid maar ook voor de beschikbaarheid van proces- en reinigingswater.”

Het position paper is ondertekend door VNO-NCW Midden, Twente Board, evofenedex, Logistics Overijssel, Bouwend Nederland Regio Oost, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Ondernemersvereniging Port of Twente, Port of Deventer en Transport en Logistiek Nederland.