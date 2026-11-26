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Wie deze zomervakantie met de bus of regionale trein reist in Gelderland, Overijssel en Flevoland, kan profiteren van flinke kortingen. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2026 zijn er speciale dagkaarten beschikbaar waarmee reizigers voordelig kunnen reizen binnen deze provincies.

De actie geldt voor verschillende dagkaarten, waaronder een speciale dagkaart voor kinderen die slechts €1,40 kost. Deze kaarten zijn bedoeld voor gebruik in bussen en regionale treinen en zijn online te bestellen via de website van RRReis. De dagkaart voor de bus is daarnaast ook verkrijgbaar bij de chauffeur.

Met de stijgende brandstofprijzen is het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor een dagje uit. Reizigers vermijden files en parkeerstress en kunnen ontspannen genieten van hun bestemming. De regio biedt diverse mogelijkheden voor uitstapjes, van natuurwandelingen tot pretparken, die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

RRReis is het merk dat het regionale openbaar vervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland (exclusief Almere) bundelt. Samen met vervoerders zorgt RRReis voor een herkenbaar netwerk van bus, trein en flexibel vervoer.

Meer informatie over de actie en de voorwaarden is te vinden op de officiële website.