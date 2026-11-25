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Alberto Veenvliet is door JA21 aangewezen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland in 2027. De 27-jarige Veenvliet heeft drie jaar ervaring als Statenlid en werkt als adviseur publiek-private samenwerking.

Veenvliet wil zich inzetten voor een provincie die zich richt op haar kerntaken. Volgens hem moet vergunningverlening beter verlopen, moet woningbouw sneller gaan en verdient verkeersveiligheid meer aandacht. Tegelijkertijd vindt hij dat de provincie moet stoppen met het overnemen van taken die de samenleving zelf kan regelen. Ook pleit hij voor minder regels en bureaucratie om ondernemers en innovatie meer ruimte te geven. Een opvallend punt op de agenda van JA21 is het streven naar concrete stappen voor de bouw van een kleine kerncentrale in Gelderland.

Landelijk campagneleider Ronald Buijt benadrukt het belang van de Provinciale Statenverkiezingen. De gekozen Statenleden bepalen namelijk de samenstelling van de Eerste Kamer. JA21 heeft momenteel twee zetels in de Eerste Kamer, maar volgens peilingen kan dat aantal flink groeien. Buijt noemt JA21 een partij die stevig oppositie voert waar nodig, maar ook samenwerkt met andere partijen als dat kan.

De verkiezingen vinden in 2027 plaats. Meer informatie over de kandidatenlijst is te vinden in het officiële kandidatenlijst.