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Ondernemers in Berkelland kunnen in 2027 op drie momenten terecht bij het team Economische Zaken van de gemeente. De inloopspreekuren zijn bedoeld voor vragen over bedrijfslocaties, netwerkbijeenkomsten en stimuleringsregelingen.

De spreekuren vinden plaats in Borculo op 4 maart, in Ruurlo op 13 mei en in Neede op 17 juni. De locatie in Ruurlo wordt nog bekendgemaakt. Alle bijeenkomsten zijn van 09.00 tot 11.00 uur.

De gemeente maakte de data bekend op 20 november 2026. Ondernemers die vragen hebben over ondernemen in Berkelland kunnen op deze momenten zonder afspraak binnenlopen.