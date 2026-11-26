Het blijft koud in de Achterhoek. De temperatuur ligt tussen -4 en 1 graden. Het is vooral bewolkt.
Verwachting voor vandaag
De ochtend begint bewolkt. Vanmiddag wordt het bewolkt. Vanavond is het zonnig.
Regen en wind
Het blijft waarschijnlijk droog. Er staat een matige wind.
Praktisch voor onderweg
Warme kleding is verstandig.
Voor land en erf
In de vroege uren ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Het is licht van ongeveer 08:11 tot 16:29 uur.
Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.