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Foto: PR

Het blijft koud in de Achterhoek. De temperatuur ligt tussen -4 en 1 graden. Het is vooral bewolkt.

Verwachting voor vandaag

De ochtend begint bewolkt. Vanmiddag wordt het bewolkt. Vanavond is het zonnig.

Regen en wind

Het blijft waarschijnlijk droog. Er staat een matige wind.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding is verstandig.

Voor land en erf

In de vroege uren ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Het is licht van ongeveer 08:11 tot 16:29 uur.