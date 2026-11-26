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Foto: Rick de Visser

Orkest Phion brengt ook dit jaar de traditie van Kerst met Mahler terug naar de concertzalen in de regio. Chef-dirigent Alexei Ogrintchouk leidt het orkest in de uitvoering van Mahlers Zesde symfonie, een werk dat bekendstaat om zijn dramatiek en de kenmerkende hamerslag die door de zaal klinkt.

De symfonie, geschreven in een gelukkige periode van Mahlers leven, is een indrukwekkende muzikale ervaring die goed past bij de sfeer van bezinning rond de feestdagen. Ogrintchouk benadrukt het belang van live muziek in deze periode en de gezamenlijke beleving die daarbij hoort.

De concertreeks vindt plaats in zes steden, verspreid over Overijssel en Gelderland, met een extra uitvoering in Arnhem na Kerst. De data en locaties zijn:

11 december – Muziekcentrum, Enschede

15 december – De Spiegel, Zwolle

18 december – Orpheus, Apeldoorn

19 december – Musis, Arnhem

20 december – Tivoli Vredenburg, Utrecht

22 december – De Vereeniging, Nijmegen

26 december – Musis, Arnhem (extra uitvoering)

De traditie van Kerst met Mahler heeft diepe wortels in de regio. Al in 1903 speelde de Arnhemsche Orkest Vereeniging als eerste in Nederland muziek van Gustav Mahler in Musis Sacrum. Meer dan een eeuw later blijft zijn muziek hier een bijzondere plek innemen.

Kaarten en meer informatie zijn te vinden op de officiële pagina van Orkest Phion.