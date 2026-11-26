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Op 8 december draait de film Sunny Dancer drie keer in Filmhuis Winterswijk. De voorstellingen beginnen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in het Servicetheater Skopein.

Sunny Dancer volgt Ivy, een zeventienjarige die net in remissie is na leukemie. Ze worstelt met het oppakken van haar gewone leven en wil niet steeds aan haar ziekte herinnerd worden. Haar ouders schrijven haar in voor het Children Run Free Camp, een zomerkamp voor jongeren die kanker hebben gehad. Ivy verwacht een vreselijke tijd, maar ontdekt dat ze aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten, vriendschappen sluit en zelfs verliefd wordt.

De film laat zien hoe deze tieners met zwarte humor en rebelse streken omgaan met hun situatie. Ze doen wat tieners doen: pillen snuiven, wodka drinken en lol maken, terwijl kanker op de achtergrond blijft. Toch neemt de ernst van de ziekte tegen het einde toe, wat de film een ontroerende toon geeft.

Sunny Dancer wordt geprezen om zijn aanstekelijke energie en luchtige benadering van een zwaar thema. Recensies noemen de film verfrissend, grappig en ontroerend, met een goede balans tussen humor en emotie.

Kaarten voor de voorstellingen zijn te reserveren via de website van Filmhuis Winterswijk of telefonisch via 0543-521515. Reserveringen moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald. De film is toegankelijk voor iedereen, donateurs krijgen korting op de entreeprijs.