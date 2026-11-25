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Op maandag 14 december 2026 organiseert het regionale suïcidepreventie-netwerk Samen Minder Suïcide een speciale theatervoorstelling over suïcidale gedachten. In Theater Hanzehof in Zutphen wordt dan het stuk ADEM opgevoerd, dat jongeren, hun naasten en hulpverleners inzicht biedt in wat het betekent om hiermee te worstelen.

Het stuk is geschreven door Roel Pronk, die zelf ervaring heeft met suïcidale gedachten. Na de voorstelling gaat Iris Slee, oprichter van theaterbolwerk PUNCH, in gesprek met Pronk over het ontstaan van het stuk, de thema’s en waarom het belangrijk is dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt.

Volgens de GGD Noord- en Oost-Gelderland werken zij samen met gemeenten waaronder Zutphen, Lochem en andere plaatsen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe aan de preventie van suïcide. De voorstelling is onderdeel van dit regionale initiatief.

De toegang tot ADEM is gratis. De voorstelling begint om 15.00 uur, de zaal is open vanaf 14.30 uur. Aanmelden kan via een QR-code die verdeeld is in de regio; bij afmelding binnen 24 uur of bij niet verschijnen zonder afmelding wordt €25 in rekening gebracht per gereserveerde plek.