AALTEN — GUV Crematorium Aalten tijdelijk dicht voor verduurzaming

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GUV Crematorium Aalten is van maandag 19 oktober tot en met 31 december 2026 gesloten vanwege een grootschalige verduurzaming. Het crematorium krijgt een elektrische crematieoven, een energiezuiniger luchtbehandelingssysteem, extra zonnepanelen en een accu voor energieopslag.

Tijdens de werkzaamheden biedt GUV alternatieve locaties aan in Winterswijk, Lichtenvoorde en Etten. Uitvaartdiensten kunnen ook plaatsvinden in het Romienendal in Aalten. Volgens de planning is het crematorium vanaf januari 2027 weer beschikbaar.