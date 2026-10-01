GELDERLAND — Kinderen reizen gratis met bus en regionale trein in de herfstvakantie

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Kinderen kunnen tijdens de herfstvakantie gratis reizen met bus en regionale trein in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Dit maakt het mogelijk om voordelig eropuit te gaan zonder zorgen over reiskosten.

De actie geldt van 1 tot en met 31 oktober 2026 en is onderdeel van een bredere campagne van RRReis om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor gezinnen. Kinderen tot en met 11 jaar kunnen in deze periode gratis gebruikmaken van het regionale openbaar vervoer. Voor oudere kinderen en volwassenen zijn er voordelige dagkaarten beschikbaar, zoals de dagkaart Kids bus & regionale trein die slechts 1,40 kost.

De dagkaarten zijn eenvoudig online te bestellen via de website van RRReis. De dagkaart voor de bus is daarnaast ook verkrijgbaar bij de chauffeur. Met deze kaarten kunnen reizigers onbeperkt reizen binnen de regio tijdens de actieperiode.

Met de stijgende brandstofprijzen is reizen met het openbaar vervoer een slimme keuze. Het voorkomt files en parkeerstress, terwijl het ook voordeliger is dan met de auto. De regio biedt volop mogelijkheden voor een dagje uit, van natuurwandelingen tot pretparken, die goed bereikbaar zijn met bus en trein.

RRReis is het merk dat het regionale openbaar vervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland (exclusief Almere) bundelt. Samen met vervoerders zorgt RRReis voor een herkenbaar netwerk waarmee reizigers eenvoudig kunnen reizen met bus, trein of flexibel vervoer.

Meer informatie over de actie en de voorwaarden is te vinden op de website van RRReis: www.RRReis.nl/zomeractie.