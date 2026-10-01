GELDERLAND — Forse prijsverschillen aan de pomp in Gelderland: tot 47 cent per liter verschil

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De benzineprijzen in Gelderland lopen sterk uiteen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste tankstation in de provincie kan oplopen tot 47 cent per liter Euro 95. Dat betekent dat een volle tank van 50 liter bij het duurste station bijna 24 euro meer kost dan bij het goedkoopste.

De stijgende brandstofprijzen zijn mede het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Waar in maart 2026 de gemiddelde literprijs nog rond de 2,07 euro lag, is dat nu gemiddeld 2,43 euro. Dat is een toename van 36 cent in een half jaar tijd. De duurste liter benzine in Gelderland kost momenteel 2,759 euro, terwijl het goedkoopste tankstation 2,285 euro per liter rekent.

De grootste prijsverschillen binnen gemeenten zijn te vinden in West Betuwe, waar het verschil tussen het duurste en goedkoopste tankstation 42 cent per liter bedraagt. Ook in andere Gelderse gemeenten zijn aanzienlijke verschillen te zien, zoals in Oldebroek (41 cent), Apeldoorn (40 cent) en Oost Gelre (39 cent). In totaal zijn er tien gemeenten waar de prijsverschillen tussen tankstations het grootst zijn.

Wie regelmatig bij hetzelfde tankstation tankt, kan daardoor ongemerkt meer betalen. Het loont om de prijzen in de buurt te vergelijken en eventueel een paar kilometer om te rijden. Volgens energie-expert Pim Holstvoogd van Independer kan dat flink schelen, zeker met de huidige hoge brandstofprijzen.

De goedkoopste tankstations in Gelderland bevinden zich in Wehl, gemeente Doetinchem. Daar rekent Goris Wehl 2,285 euro per liter, gevolgd door Fieten Olie Wehl en Makro Duiven met prijzen net iets hoger. Ook in Brummen en Apeldoorn zijn relatief goedkope stations te vinden.

Daarnaast is tanken over de grens steeds aantrekkelijker. Nederland kent de hoogste belastingdruk op benzine binnen de Europese Unie. Van de gemiddelde prijs van 2,45 euro per liter gaat 1,27 euro naar belastingen. In België en Duitsland ligt die belastingdruk aanzienlijk lager, respectievelijk 0,95 en 1,18 euro per liter. Bovendien voert Duitsland vanaf oktober een accijnsverlaging van ongeveer 0,17 euro per liter in, waardoor tanken daar gemiddeld 28 cent goedkoper wordt dan in Nederland. In België is het prijsverschil zelfs 46 cent per liter.

Meer details en interactieve kaarten over de brandstofprijzen zijn te vinden op de website van Independer.

Het onderzoek is gebaseerd op data van 28 september 2026, waarbij 2.488 tankstations in Nederland zijn vergeleken. De prijzen zijn vastgesteld op basis van een volle tank van 50 liter Euro 95 benzine.

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