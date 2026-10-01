GELDERLAND — Gelderse gedeputeerde geeft startsein voor campagne over netten en kappen in Rivierenland

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Foto: Gedeputeerde Harold Zoet (provincie Gelderland) en Fruitpact-voorzitter Servaas Stoop geven het startsein van de campagne. – PR

Gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland heeft vrijdag 25 september bij FRC Randwijk het startsein gegeven voor een campagne die inwoners informeert over de netten en kappen die steeds vaker in het landschap van Rivierenland te zien zijn. Deze voorzieningen, die boven boomgaarden en kwekerijen hangen, zijn bedoeld om de teelt te ondersteunen en beschermen.

De campagne bestaat uit korte video’s die via sociale media worden verspreid. Ze leggen uit waarom telers gebruikmaken van teeltondersteunende voorzieningen (TOV) zoals hagelnetten en regenkappen, en wat deze opleveren: gezond fruit, groente en bomen uit de eigen regio. De video’s verschijnen seizoensgebonden, precies op het moment dat de voorzieningen zichtbaar zijn in het landschap.

De initiatiefnemers van de campagne zijn Fruitpact, Glastuinbouwpact en Laanboompact, samenwerkende partijen binnen Greenport Gelderland. Met ruim 255.000 inwoners in Rivierenland als doelgroep, worden de video’s ook gedeeld door ondernemers, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de pacten en de tuinbouwsector ondersteunen.

Voor telers zijn deze voorzieningen onmisbaar. Ze beschermen gewassen tegen hagel, regen en insecten, verminderen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zorgen voor een gerichter watergebruik. Voor omwonenden kunnen netten en kappen vragen oproepen, maar de campagne wil duidelijk maken waarom ze zo belangrijk zijn voor een gezonde en duurzame teelt in de regio.

De provincie Gelderland heeft teeltondersteunende voorzieningen opgenomen in het Beleidskader Land- en tuinbouw. Tijdens het startmoment in Randwijk bespraken provincie, sector, overheden en onderzoekers ook de wens voor een gelijker speelveld tussen gemeenten, bijvoorbeeld over vergunningsplicht. Gedeputeerde Zoet benadrukte dat de fruitsector grote stappen zet met deze voorzieningen en dat innovatie bijdraagt aan een toekomstbestendige sector in Gelderland.

Meer informatie over de campagne en de teeltondersteunende voorzieningen is te vinden op de campagnewebsite.