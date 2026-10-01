ACHTERHOEK — Stakingen in streekvervoer in de Achterhoek dreigen vanaf 12 oktober

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Het streekvervoer in de Achterhoek dreigt vanaf maandag 12 oktober opnieuw te worden getroffen door stakingen. Vakbonden FNV en CNV hebben de werkgevers tot woensdag 7 oktober gegeven om hun eisen in te willigen. Als dat niet gebeurt, wil het personeel tot aan Kerstmis wekelijks één dag het werk neerleggen.

Welke dagen precies getroffen worden door de stakingen en wanneer bussen en regionale treinen mogelijk uitvallen, is nog niet bekend. De vakbonden benadrukken dat het om een dreiging gaat zolang er geen akkoord is bereikt.

De aangekondigde acties zijn een vervolg op eerdere conflicten in het streekvervoer. Het personeel wil met de stakingen druk uitoefenen op de werkgevers om betere arbeidsvoorwaarden te realiseren.