ACHTERHOEK — Duitsland verlaagt energiebelasting op benzine en diesel tot eind 2026

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Vanaf donderdag 1 oktober is tanken in Duitsland tijdelijk goedkoper door een verlaging van de energiebelasting op benzine en diesel. De Duitse overheid heeft de belasting met 14,04 cent per liter verlaagd, wat inclusief btw neerkomt op ongeveer 17 cent minder per liter brandstof.

Deze maatregel geldt tot en met 31 december 2026. Hoeveel van deze verlaging daadwerkelijk aan de pomp wordt doorberekend, hangt af van de brandstofleveranciers. Zij bepalen de uiteindelijke prijs die consumenten betalen.

Voor inwoners van de Achterhoek die regelmatig over de grens tanken, kan deze verlaging een besparing opleveren. De verschillen in brandstofprijzen tussen Nederland en Duitsland zijn al langer onderwerp van gesprek, mede door accijnsverschillen en wisselende belastingen.