DINXPERLO — Drie verdachten uit Rotterdam aangehouden na woningexplosie in Dinxperlo

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De politie heeft drie personen uit Rotterdam aangehouden in verband met de woningexplosie aan de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo in de nacht van 28 op 29 september. Kort na de explosie werd in Breedenbroek een voertuig gecontroleerd waarin de drie zaten.

Het gaat om een minderjarige jongen, een 18-jarige man en een 28-jarige vrouw. Zij zijn allen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang.

De controle van het voertuig in Breedenbroek vond plaats vlak na de explosie, wat leidde tot de aanhoudingen. Over de precieze rol van de verdachten is nog niets bekendgemaakt.