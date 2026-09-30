ZIEUWENT — Nieuwe tijdelijke sporthal bij De Greune Weide opent in oktober

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Foto: PR

Vrijdag 9 oktober wordt de tijdelijke sporthal aan de Harreveldseweg 17a officieel geopend. De hal staat bij De Greune Weide en is bedoeld als extra sportaccommodatie.

De opening begint om 17.00 uur. Bezoekers krijgen de kans om de hal te bekijken en er zijn speciale activiteiten voor kinderen. Tijdens het evenement wordt ook bekendgemaakt welke naam de toekomstige multifunctionele accommodatie krijgt: THUUS, Veurdeur of ’t Swende.

De tijdelijke hal biedt ruimte voor sportactiviteiten zolang de nieuwe accommodatie nog in ontwikkeling is. De keuze voor de naam van de nieuwe multifunctionele accommodatie is een belangrijk moment voor de gemeenschap, omdat het de identiteit van het gebouw en de plek weerspiegelt.

De sporthal is te vinden aan de Harreveldseweg 17a in Zieuwent. De opening op 9 oktober is openbaar en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe faciliteit en de naamgeving van de toekomstige accommodatie.