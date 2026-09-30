LICHTENVOORDE — Burgemeesters Oost Gelre en Winterswijk samen gastvrouwen van VNG-congres

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Foto: Foto's: Marcel Houwer

Tijdens de ontvangst op dinsdagmorgen 29 september werden burgemeester Gea Hofstede van Oost Gelre en burgemeester Baukje Dijkstra van Winterswijk samen voor de camera geïnterviewd. Als gastvrouwen van het VNG Jaarcongres vertegenwoordigen zij de twee gemeenten die dit jaar bestuurlijk Nederland in de Achterhoek ontvangen. Het interview leverde een ontspannen moment op, met lachende gezichten te midden van de feestelijke ontvangst in Lichtenvoorde.

Het tweedaagse congres staat in het teken van ‘We doen het samen’. Bestuurders en gemeentelijke professionals uit het hele land ontmoeten elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en actuele maatschappelijke vraagstukken te bespreken. Het programma loopt woensdag 30 september door, met onder meer de Algemene Ledenvergadering van de VNG in Lichtenvoorde.