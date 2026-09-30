LICHTENVOORDE — Achterhoek pakt uit bij ontvangst VNG-congres

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Foto: Foto's: Marcel Houwer

Wie dinsdagmorgen arriveerde bij het VNG Jaarcongres in Lichtenvoorde, hoefde niet lang te zoeken naar de Achterhoek. Nog voordat de congresdeelnemers de voormalige fabriekshal van Hulshof binnenstapten, maakten zij langs de route kennis met corso, muziek, historie en een groep jonge ‘Achterhoekse paparazzi’. In totaal werkten 85 vrijwilligers mee aan het welkom.

Voor de ontvangst hadden Achterhoek Ambassadeurs en Achterhoek Toerisme de handen ineengeslagen. Langs de route naar de congreszaal presenteerde de regio zich aan burgemeesters, wethouders en andere vertegenwoordigers van gemeenten uit het hele land.

Het Bloemencorso Lichtenvoorde mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken. Met een groot corsostuk kregen de bezoekers direct iets mee van de corsocultuur waarvoor Lichtenvoorde bekendstaat. Ook Groenlo was vertegenwoordigd. Met de huurlingen van de Compagnie Grolle, bekend van de Slag om Grolle, kreeg de vestinggeschiedenis van Groenlo een plek in het ontvangstprogramma.

De historische deelnemers vormden langs de route een opvallend gezelschap en trokken ook de belangstelling van de media. Een landelijke televisieploeg hield tijdens de ontvangst halt bij de Grollenaren en interviewde een van hen voor de camera. Of de beelden uiteindelijk ook op televisie verschijnen, moet nog blijken, maar de Grolse inbreng bleef in ieder geval niet onopgemerkt.

Ook muzikaal liet de Achterhoek van zich horen. Muziekvereniging Excelsior uit Winterswijk zorgde voor de muzikale omlijsting terwijl de congresdeelnemers richting de fabriekshal liepen. Zo volgden verschillende elementen elkaar langs de route op: het corso van Lichtenvoorde, de historie van Groenlo en muziek uit Winterswijk.

Achterhoekse paparazzi

Aan het einde van de ontvangst wachtte de bezoekers nog een bijzonder ontvangstcomité. Leerlingen van groep 7/8 van basisschool De Leeuw uit Lichtenvoorde waren voor de gelegenheid veranderd in ‘Achterhoekse paparazzi’. Herkenbaar aan hun felgele hesjes spraken zij de passerende congresgangers aan en stelden hen vragen.

De kinderen waren vooraf goed voorbereid op hun taak. Burgemeester Gea Hofstede van Oost Gelre bezocht hun klas om te vertellen over haar werk als burgemeester, hoe een gemeente wordt bestuurd en waarom het VNG Jaarcongres wordt gehouden. Daarbij konden de leerlingen zelf vragen stellen over lokaal bestuur en democratie.

“Juist bij een congres over lokaal bestuur vinden we het mooi om ook de jongste generatie een plek te geven”, aldus Inez Rensink, directeur van Achterhoek Ambassadeurs. “Deze kinderen zijn straks degenen voor wie we onze gemeenten en regio besturen. Door hen te betrekken bij dit congres brengen we bestuur dichter bij de leefwereld van jongeren.”

Acht gemeenten samen

Aan het ontvangstprogramma werkten in totaal 85 vrijwilligers, jong en oud, mee. Met bijdragen vanuit onder meer Lichtenvoorde, Groenlo en Winterswijk lieten de acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijk iets zien van de cultuur, historie en gemeenschapszin van de streek.