GELDERLAND — Vier op de tien Gelderlanders heeft weleens klikspijt

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Ruim vier op de tien Gelderlanders van 18 jaar en ouder hebben weleens spijt gehad van een klik op een link, advertentie of bericht. Dat blijkt uit een recent onderzoek onder bijna 1.600 Nederlanders. Hoewel bijna iedereen twijfelt aan de betrouwbaarheid van online berichten, klikken veel mensen toch snel door. Dit leidt regelmatig tot klikspijt, soms met vervelende gevolgen zoals financiële schade of diefstal van persoonlijke gegevens.

Het onderzoek laat zien dat 96 procent van de Gelderlanders wel eens twijfelt over de echtheid van een online bericht. Vooral aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn en verzoeken om direct te betalen of betaalgegevens te delen, wekken argwaan. Toch negeert een groot deel van de mensen die twijfelen deze waarschuwing en klikt door. Bij 45 procent van degenen die spijt hadden, speelde haast of afleiding een rol. Ook het ontvangen van een bericht op een logisch moment, zoals vlak voor de verwachte levering van een pakket, vergroot de kans op een klik waar men later spijt van krijgt.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel benadrukt dat criminelen steeds slimmer worden. Ze gebruiken onder meer kunstmatige intelligentie en gegevens uit datalekken om berichten te maken die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Volgens hem is het moment van twijfel het beste moment om jezelf te beschermen.

De campagne ‘Laat je niet interneppen’, gestart door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, spoort mensen aan om altijd drie seconden stil te staan voordat ze klikken, reageren of betalen. De campagne wil het gevoel van klikspijt bespreekbaar maken en mensen helpen online misleiding te herkennen.

Het volledige onderzoek is uitgevoerd door Kien Onderzoek en is representatief voor de Nederlandse bevolking. Meer informatie over de campagne en tips voor wat te doen bij online criminaliteit zijn te vinden op veiliginternetten.nl/laat-je-niet-interneppen.