ACHTERHOEK — Wisselende resultaten voor regionale voetbalclubs in weekendwedstrijden

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Het afgelopen weekend leverde voor de regionale voetbalclubs een mix van ruime overwinningen en spannende wedstrijden op. Longa ’30 O15-2 boekte de meest opvallende zege met een 19-0 overwinning op SJO HWC ’22 O15-1.

Bij de senioren was Ruurlo 7 het meest succesvol met een 11-1 overwinning uit bij AD ’69 4. Ook Ruurlo MO17-1 won overtuigend met 5-1 van SP Lochem MO17-1. Ruurlo 3 speelde gelijk tegen Haarle 3 (2-2) en won vervolgens de strafschoppen.

Longa ’30 kende verder wisselende resultaten. Longa ’30 8 won met 3-1 van FC Dinxperlo 3, terwijl Longa ’30 7 met 7-1 zegevierde tegen Grol 6. Longa ’30 9 en Longa ’30 13 verloren respectievelijk met 8-0 en 6-2 van Doetinchem 2 en Reünie 5.

Ook Grol kende een weekend met zowel winst als verlies. Grol 3 won met 3-1 van SDOUC 2 en Grol 5 versloeg Warnsveldse Boys 2 met 6-3. Grol 7 speelde gelijk tegen SV Wisch 2 (2-2), terwijl Grol 6 en Grol 11 met ruime cijfers verloren.

FC Eibergen had een sterk zaterdagprogramma met een 7-0 overwinning van het zaterdagteam op SC Enschede 3 en een 1-0 zege van FC Eibergen 4 op FC Winterswijk 10. Zondag verloor FC Eibergen 3 met 2-3 van BSC Unisson 2 en FC Eibergen VR1 verloor met 3-0 van SDC ’12 VR1.

Erix 2 en Erix 3 boekten beide zeges op zondag, respectievelijk 3-1 tegen Bredevoort 2 en 2-0 tegen FC Winterswijk 7. FC Winterswijk kende ook successen: FC Winterswijk 3 won met 4-1 van GWVV 2 en FC Winterswijk 6 versloeg Keijenburgse Boys 3 met 3-1. FC Winterswijk 4 won zaterdag met 5-1 van BWO 4, terwijl de vrouwen met 0-2 verloren van Excelsior ’31 VR1.

Varsseveld 6 won met 5-2 van SDZZ 5, terwijl Varsseveld 4 gelijk speelde tegen SRC ’24 2 (2-2). Varsseveld 2 en Varsseveld 8 verloren hun wedstrijden met respectievelijk 6-1 en 7-0.

RKZVC 2 won met 3-1 bij UDI 2, maar RKZVC 3 verloor met 8-0 van ZZC ’20 3. Grol 9 sloot vrijdag af met een 5-1 overwinning op RKZVC 5.

SC Meddo 4 boekte een ruime 8-1 zege op Grol 11. FC Trias MO20-1 won met 3-1 van Grol MO20-1, terwijl FC Trias O19-2 met 4-2 verloor van FC Dinxperlo O19-2. De FC Trias 45+-ploeg won vrijdag met 2-0 van zowel FC Winterswijk 45+1 als Bredevoort 45+1.

De komende weken staan voor veel teams weer nieuwe wedstrijden gepland, waarbij de clubs hopen hun positie in de competitie te verbeteren.