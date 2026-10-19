GROENLO — Grolse Vestevaldag trekt veel bezoekers met braderie en activiteiten

1 minuut leestijd

Foto: Marcel Houwer

Op zondag 18 oktober was het centrum van Groenlo drukbezocht tijdens de Grolse Vestevaldag. Lange rijen kraampjes stonden opgesteld in de Beltrumsestraat, Lieveldestraat en op het Europlein, waar bezoekers konden rondstruinen op de najaarsbraderie.

Naast de markt waren er diverse activiteiten voor jong en oud. Straattheater en livemuziek zorgden voor sfeer, terwijl bezoekers ook de toren van de Calixtusbasiliek konden beklimmen of een kijkje namen in de historische kerkers onder het oude stadhuis. Stadsboerderij Grolle was open voor publiek en in het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog konden kinderen zich verdiepen als onderzoeksjournalist.

Wie Groenlo vanaf het water wilde zien, kon meevaren met een kano, kajak of fluisterboot. Voor sommige activiteiten werd een toegangsprijs of deelnamebedrag gevraagd.

De Vestevaldag viel samen met de wisseling van de herfstvakantie. Voor regio Noord was het de laatste vakantiedag, terwijl in regio Midden en Zuid de vakantie net was begonnen. Ook de winkels in het centrum waren geopend, wat bijdroeg aan de levendigheid in de stad.