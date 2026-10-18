LOCHEM — Lochem organiseert muziekvesper met orthodoxe koormuziek en ikonenexpositie

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op zondagavond 25 oktober zingen Cantores Ludgeri onder leiding van Els Dijkerman koormuziek uit de Oosters-orthodoxe traditie in de St. Gudulakerk aan de Markt in Lochem. De muziekvespers beginnen om 19.00 uur en zijn volgens traditie verbonden aan het moment waarop de klok wordt verzet en het vroeger donker wordt.

Het programma bevat werken van componisten als Nikolaj Kedrov en Sergej Rachmaninov. Het thema ‘licht’ krijgt extra betekenis doordat de kerk verlicht wordt met kaarsen, die bezoekers ook kunnen aansteken voor hun persoonlijke intenties voor, tijdens en na het zingen.

Naast de muziek zijn er dit jaar ikonen van Wicky Verbeek uit Mijnsheerenland te bezichtigen. Sinds vijftien jaar is het een traditie om in oktober deze religieuze kunst te exposeren in de St. Gudulakerk. De kerk opent haar deuren om 18.30 uur en de vespers duren tot ongeveer 19.45 uur. Daarna is er nog gelegenheid om de ikonen te bekijken.

Bezoekers uit het hele land weten de weg naar Lochem te vinden voor deze combinatie van bezinning, muziek en kunst. De entree is vrij, maar er is een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven bij de uitgang.

Meer informatie is te vinden op de website van de St. Gudulakerk en op gudulakerk.nl.