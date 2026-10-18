BREDEVOORT — Mahault Ska geeft pianoconcert in de Koppelkerk in Bredevoort

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Foto: Mahault Ska – Foto: Jean Cadet

De Belgische pianiste Mahault Ska staat zaterdag 31 oktober in de Koppelkerk in Bredevoort. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Mahault Ska is met zestien jaar al een ervaren muzikante die op internationale podia speelt.

Mahault begon al op haar zesde met pianospelen in Lasne. Vanaf haar negende kreeg ze les aan het Centre musical Eduardo del Pueyo in Brussel, waar ze nog altijd wordt begeleid. In september 2025 startte ze haar bacheloropleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en vervolgt zij haar studie aan de Davidsbundler Music Academy.

Ze kreeg diverse prijzen toegekend, onder andere de publieksprijs op het Pianoconcours van Luik, eerste prijzen bij internationale concoursen zoals het César Franck-pianoconcours en het Steinway-pianoconcours, en vertegenwoordigde België bij de Eurovisie-wedstrijd voor jonge klassieke muzikanten. Recent won ze onder meer prijzen in Parijs, Nice, Italië en op het Pianoconcours van Enschede. Ook nam ze deel aan het prestigieuze concours in Ettlingen, Duitsland.

Naast piano heeft Mahault een passie voor literatuur en klassieke dans. Op het programma in Bredevoort staan werken van Haydn, Liszt, Chopin en Scriabin.

De kaarten kosten in de voorverkoop €17,50 en aan de deur €20. Jongeren tot 18 jaar mogen gratis naar binnen, mits ze begeleid worden door een betalende volwassene. Aanmelden kan via info@de officiële website.

Het concert wordt in samenwerking met Mikhail Markov van de International Piano Competition for Young Musicians georganiseerd.

De Koppelkerk is te vinden aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Kaarten zijn te bestellen via de agenda op de website van de Koppelkerk.