BREDEVOORT — Expositie ‘Voorbij dimensies’ onderzoekt realiteit en verbeelding in Koppelkerk Bredevoort

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Foto: Werk uit de expositie | Copyright: Bert Souren Lamers en Annemieke Tonnaer

Van 16 oktober tot en met 29 november 2026 tonen digitaal kunstenaar Bert Souren Lamers en conceptueel fotograaf Annemieke Tonnaer hun werk tijdens de expositie ‘Voorbij dimensies’ in de Koppelkerk. De tentoonstelling zet bezoekers aan het denken over de grenzen tussen wat we als werkelijkheid ervaren en een wereld daarbuiten.

In de Koppelkerk, vooral in de expositieruimte, zoeken de kunstenaars naar manieren om de ruimte zelf van een extra dimensie te voorzien. Ze experimenteren met het samenspel van feiten en fantasie, zodat de scheidslijn ertussen vervaagt en er als het ware een nieuwe dimensie aan onze huidige wereld wordt toegevoegd. Bezoekers worden uitgenodigd om zich open te stellen voor verwondering en stil te staan bij wat echt is en wat slechts een kwestie van perceptie.

Annemieke Tonnaer start haar projecten vanuit verwondering over maatschappelijk actuele onderwerpen, zoals de invloed van sociale media, de verhouding tussen mens en natuur, en artificiële intelligentie. Ze vertaalt deze thema’s in surrealistisch-realistische beelden die nieuwe inzichten oproepen. Tonnaer volgde de opleiding Fotovakschool Photographic Design en is actief binnen kunstenaarscollectieven en als mentor bij de Koninklijke Nederlandse Fotobond.

Bert Souren Lamers onderzoekt in zijn werk wat er gebeurt wanneer een plat vlak niet het eindpunt is, maar het begin van diepte, beweging en gelaagdheid. Zijn zelfportretten verschuiven de aandacht van de buitenruimte naar de binnenwereld, met lagen van identiteit en herinnering. Lamers studeerde aan de Academie voor Kunsten St Joost en is lid van kunstenaarscollectieven in Ulft en Doetinchem.

De expositie is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11:00 en 17:00 uur. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage van vijf euro wordt gewaardeerd.

De Koppelkerk bevindt zich aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Koppelkerk.