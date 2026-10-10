ZUTPHEN — Zutphen organiseert bijeenkomst over dagbesteding voor mensen met dementie

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Het Alzheimer Café in Zutphen komt op woensdag 21 oktober bijeen met als thema “Dagbesteding: welke mogelijkheden zijn er?”. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden. Gedurende de avond vertellen verschillende gastsprekers over de manieren waarop de dag ingevuld kan worden voor mensen met dementie. Hierbij wordt onder meer het verschil uitgelegd tussen geïndiceerde dagbesteding en voorliggende activiteiten. Ook komen financiële zaken zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) en eventuele eigen bijdragen aan bod.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat dagbesteding kan betekenen voor mantelzorgers. Er zijn presentaties van vier organisaties: Het Bovenkamerperspectief, Het Odensehuis, Sensire dagbesteding het Bornhof en Kunst & Kudde. Zij geven aan wat hun locaties, activiteiten en mogelijkheden zijn.

De organisatie nodigt iedereen uit om vanaf 19.00 uur binnen te lopen voor koffie en thee. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het Bornhof aan de Hobbemakade 246 in Zutphen.

Na afloop is er gelegenheid om brochures van Alzheimer Nederland in te zien of mee te nemen en boeken te lenen. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor advies of een gesprek is De Dementielijn dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 23.00 uur via 0800-5088.

Meer informatie is beschikbaar via de website van Alzheimer Nederland regio Oost-Gelderland.