DOETINCHEM — Recirquel brengt cirque-dansevoorstelling Paradisum naar Doetinchem

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Het Hongaarse gezelschap Recirquel komt op donderdag 26 november 2026 met Paradisum naar Amphion Cultuurbedrijf in Doetinchem. De voorstelling combineert hedendaagse dans en circus en vertelt een verhaal over wedergeboorte na de ondergang van een wereld.

Zes internationale artiesten gebruiken lucht- en grondacrobatiek gecombineerd met dans om zonder woorden een universele taal te creëren. Paradisum onderzoekt de vraag hoe mensen opnieuw kunnen beginnen en een nieuwe relatie met de natuur kunnen aangaan.

Paradisum ging in augustus 2024 in première op het Edinburgh Fringe Festival en kreeg daar lovende kritieken. Ook werd de voorstelling geselecteerd voor CINARS, een belangrijke internationale biënnale voor podiumkunsten in Montréal.

Regisseur en choreograaf Bence Vági maakt met dit stuk een toekomstbeeld van een nieuw paradijs na vernietiging en als tijd van regeneratie. De pers noemde de show onder meer “physically impressive” en “visually stunning and emotionally striking”.

Recirquel, opgericht in 2012, staat bekend als een toonaangevend circusgezelschap dat het eigen genre cirque-danse ontwikkelde, waarin dans en circus naadloos samenkomen. Het gezelschap speelt jaarlijks meer dan honderd voorstellingen op podia wereldwijd, van New York tot Zuid-Korea.

Kaarten voor Paradisum zijn te bestellen via de website van Amphion: www.amphion.nl.