OOST GELRE — Oost Gelre telt zondag vier thuiswedstrijden van Grol, Longa ’30, RKZVC en Erix

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Zondag 8 november spelen de eerste elftallen van Grol, Longa ’30, RKZVC en Erix thuiswedstrijden in verschillende dorpen van Oost Gelre. De aftrap is om 14.00 of 14.30 uur, afhankelijk van de locatie.

In Groenlo ontvangt Grol om 14.30 uur VV Cuijk op sportpark Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg. Grol verloor vorige week met 4-0 bij VIOD in Doetinchem, terwijl VV Cuijk recent met 4-0 won van OBW.

Longa ’30 speelt in Lichtenvoorde om 14.00 uur tegen Achilles ’29 uit Groesbeek. Deze wedstrijd in de eerste klasse F vindt plaats op het sportcomplex aan de Raadhuisstraat.

RKZVC neemt het om 14.00 uur op tegen FC Dinxperlo op sportpark De Greune Weide in Zieuwent. RKZVC won onlangs met 3-2 bij Concordia-W in Wehl, terwijl FC Dinxperlo zijn laatste wedstrijd met 3-1 won van GWVV. Beide teams spelen in de derde klasse C.

In Lievelde speelt Erix om 14.00 uur tegen Sprinkhanen uit Nieuw-Dijk op sportpark Dèl-Akker aan de Lievelderweg. Erix keert na een uitoverwinning van 3-2 bij SV Kilder terug naar eigen terrein.

Naast deze wedstrijden zijn er ook duels van lagere elftallen. Zo speelt Grol 4 om 09.30 uur tegen VIOS Beltrum 2 en Grol 9 om 11.30 uur tegen Ruurlo 5, beide op sportpark Den Elshof. In Lichtenvoorde begint Longa ’30 11 om 09.00 uur tegen Bredevoort 2, gevolgd door Longa ’30 12 tegen KSV 3 uit Vragender om 11.15 uur.