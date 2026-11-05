ZEDDAM — Zeddam bereidt zich voor op Europees kampioenschap veldrijden met Achterhoekse renners

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Dit weekend staat Zeddam in het teken van het Europees kampioenschap veldrijden. Op zaterdag 7 en zondag 8 november komen de beste veldrijders van Europa naar Montferland, twintig jaar na het wereldkampioenschap dat hier in 2006 plaatsvond.

Het parcours is grotendeels hetzelfde als toen, met een lengte van bijna drie kilometer. Er zijn enkele aanpassingen gedaan, waaronder een vernieuwde trap van ongeveer honderd treden en een nieuwe rennersbrug van zestig meter. Vrijwilligers van het Sint Oswaldus Gilde hebben geholpen met het klaarmaken van het terrein rond de trap en het Zandgat.

De Achterhoekse belangstelling richt zich vooral op Joris Nieuwenhuis uit Zelhem en Puck Langenbarg uit Ruurlo. Beiden zijn geselecteerd voor TeamNL. Langenbarg rijdt zondag om 13.00 uur bij de vrouwen onder 23 jaar, terwijl Nieuwenhuis om 15.00 uur bij de elite mannen start. Hij hoopt mee te strijden om de Europese titel.

Het programma begint vrijdagmiddag met de officiële training, gevolgd door de finale van de Achterhoek Rabo Dikke Banden Races. Zaterdag zijn de wedstrijden voor juniorenvrouwen, beloftenmannen en elitevrouwen. Op zondag komen de juniorenmannen, beloftenvrouwen en elitemannen aan de start. De wedstrijden zijn live te volgen via onder meer NOS, VRT en Eurosport.

Meer informatie over het volledige programma is te vinden op de officiële website van de KNWU.