Grol wint tweede helft en pakt eerste overwinning in JO13-2 competitie

2 minuten leestijd

Foto: Marcel Houwer

Grol JO13-2JM is de tweede helft van de competitie begonnen met een 5-2 overwinning op SV Wisch O13-1. Na een rommelige eerste helft, die in 1-1 eindigde, nam Grol na rust steeds meer het initiatief.

Op een zonnige herfstdag trapten de teams om 11.30 uur af. Het spel was in de beginfase onrustig, met veel gehaaste en onnauwkeurige passes. SV Wisch ging daar het beste mee om en opende na negen minuten de score met een afstandsschot, waarbij doelman Oskar kansloos was.

Grol kreeg daarna meer grip op de wedstrijd. Na een aanval van Dario belandde de rebound bij Huub, die net naast schoot. In de twintigste minuut viel alsnog de gelijkmaker: Dario rondde een pass van Huub af en zette Grol op 1-1. Wisch bleef gevaarlijk, maar Lennon en Daantje verdedigden alert. Daantje raakte daarbij geblesseerd en werd vervangen door Tygo. Met de gelijke stand zochten de ploegen de kleedkamer op.

Na rust ging het aanvankelijk gelijk op, al had Grol iets meer veldoverwicht. In de 43ste minuut brak Scot met een individuele actie door en zette hij Grol op voorsprong: 2-1. Grol hield daarna goed druk, mede dankzij verdedigend werk van spelers uit de voorhoede en het middenveld.

Na een onderschepping op het middenveld stuurde Wim met een goede pass Scot weg. Die bleef rustig en maakte in de 55ste minuut de 3-1. Twee minuten later kreeg Wisch een kans op de aansluitingstreffer, maar Oskar won het één-tegen-éénduel. In de aanval die daarop volgde, werkte Bas een rebound van een schot van Scot binnen: 4-1.

Grol bleef hard werken en verdedigde goed, met Ramon en Gijs op de flanken. In de slotminuut viel ook de vijfde treffer. Dario gaf een corner voor en Scot kopte of schoot de bal binnen: 5-1. In blessuretijd deed Wisch uit een corner nog iets terug, waarmee de eindstand op 5-2 kwam.

Zo begon Grol het tweede deel van de competitie met een overtuigende overwinning en bleven de punten in Groenlo.