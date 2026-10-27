LAREN (GLD) — Actief najaar met rondleidingen en Museumweekend in november

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In november blijft Huis Verwolde bezoekers trekken met een gevarieerd programma, ook na het toeristische seizoen. Kaarthouders van de Vriendenloterij VIP-Kaart kunnen deze maand een introducé gratis meenemen, wat het bezoek extra aantrekkelijk maakt.

Op 5 en 19 november zijn er avondrondleidingen door het sfeervol verlichte huis. De rondleiding start om 19.00 uur met een ontvangst in de theeschenkerij. De entree bedraagt €18,50, met korting voor Museumkaart-, VIP-Kaart-houders en donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Reserveren is verplicht via de officiële website.

Het Museumweekend Achterhoek valt dit jaar op 13, 14 en 15 november. Huis Verwolde is op zaterdag en zondag open van 11.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond 13 november zijn er speciale avondrondleidingen om 19.15 en 19.45 uur, waarvoor vooraf reserveren nodig is.

Op zaterdag 14 november kunnen gezinnen deelnemen aan de rondleiding ‘Op stap met de butler’. De butler leidt bezoekers langs de stijlkamers en het onderhuis waar vroeger werd gewerkt en geleefd. De entree is €13,50 voor volwassenen en €6,75 voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Museumkaart-, VIP-Kaart-houders en donateurs van GLK hebben gratis toegang. Ook voor deze activiteit is reserveren verplicht.

Voor kinderen is er op 14 en 15 november een knapzakactie met poffertjes. Kinderen kunnen met een speurtocht door het bos en een knapzak op pad. Na afloop krijgen ze poffertjes. De knapzak is te koop in de museumwinkel voor €10,00.

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert Huis Verwolde en andere natuur- en cultuurgebieden in Gelderland. Dankzij steun van donateurs, vrijwilligers en fondsen kunnen zij deze locaties openstellen en onderhouden.

Meer informatie en reserveren voor de activiteiten is te vinden via de agenda op de officiële website.