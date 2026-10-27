ACHTERHOEK — Museumweekend Achterhoek brengt cultuur naar Oost Gelre en omgeving

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Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november openen musea in en rond Oost Gelre hun deuren tijdens het Museumweekend Achterhoek. In Groenlo, Lievelde, Eibergen, Winterswijk en Aalten is een gevarieerd programma te bezoeken, met tentoonstellingen, activiteiten en speciale openstellingen.

In Groenlo organiseert het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog het programma ‘Journalist voor een dag’ gedurende het hele weekend. Op zaterdag 14 november kunnen bezoekers ook hun eigen voorwerpen laten taxeren tijdens de taxatiedag ‘Wat is uw schat waard?’. De exacte tijden en voorwaarden staan vermeld in het museumprogramma.

Lievelde viert een jubileum: het Achterhoeks Openluchtmuseum bestaat negentig jaar. Op zaterdagavond 14 november is het museum gratis geopend van 18.00 tot 22.00 uur. Op het verlichte terrein zijn historische gebouwen en oude ambachten te zien, zoals houtzagen, klompen maken, smeden en vlas verwerken. Voor kinderen is er een audiotour beschikbaar.

In Eibergen opent Museum De Scheper op vrijdagmiddag een tentoonstelling van kunstenaars Hilda Haselberg en David Kater. Tijdens de opening schildert Haselberg live. Op zaterdag is er een rondleiding bij de expositie en kunnen bezoekers de kunstenaars ontmoeten.

In Aalten zijn onder meer een tentoonstelling over oorlog en theepotten te zien, en zijn er activiteiten bij het Nationaal Onderduikmuseum.

Voor wie een avondprogramma zoekt, is er op zaterdag in Winterswijk de Museumnacht, georganiseerd door Museum Villa Mondriaan en de MuseumFabriek. Daarnaast zijn er in de Achterhoek speciale rondleidingen, lezingen, concerten en gezinsactiviteiten bij locaties als Huis Landfort, Huis Verwolde en Kasteel Huis Bergh.

Het volledige programma en praktische informatie zijn te vinden op de website van Musea Achterhoek.