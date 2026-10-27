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BELTRUM — Midwinterhoornwandeling in Beltrum op 6 december met keuze uit drie afstanden

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op zondag 6 december organiseert natuur- en recreatievereniging Het Noasman een midwinterhoornwandeling door de winterse natuur rond Beltrum. Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 5, 10 of 15 kilometer, waarbij ze onderweg de klanken van midwinterhoornblazers ’t Slat horen.

De start is mogelijk tussen 8.30 en 11.00 uur bij Het Noasman aan de Meenweg 4 in Beltrum. Deelnemers betalen 4,50 euro; kinderen mogen gratis meedoen. De wandeling biedt een gelegenheid om samen naar buiten te gaan en de winter in de natuur te ervaren.

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