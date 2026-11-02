LAAG-KEPPEL — Henk Hulshof viert dubbel jubileum met 80 miniaturen

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Foto: PR

Kunstenaar Henk Hulshof werd afgelopen juli 80 jaar en schildert inmiddels al 40 jaar. Ter gelegenheid van die dubbele mijlpaal brengt Galerie & Kunstuitleen Kunst of Art een serie van 80 originele miniatuurwerken uit. De verkoop begint vrijdag 13 november, tijdens het Museumweekend Achterhoek. Bezoekers kunnen Hulshof dat weekend ook live zien schilderen in zijn atelier in het kerkje in Laag-Keppel.

In het atelier, tussen verf, penselen en schilderijen in wording, krijgen bezoekers een kijkje in zijn werkwijze. Ook kunnen ze kennismaken met de kunstenaar achter de kleurrijke werken.

Voor de jubileumserie schilderde Hulshof 80 miniaturen rond het thema ‘Holland’. Het Nederlandse landschap vormde de inspiratie. Op klein formaat is de kleurrijke stijl van de kunstenaar herkenbaar. Elk schilderijtje is origineel en genummerd. De werken zijn verpakt in een doosje en vormen samen een limited edition. De verkoop start op vrijdag 13 november.

Het Museumweekend Achterhoek vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november. Musea en erfgoedlocaties in de regio organiseren dan activiteiten rond kunst en geschiedenis. De galerie van Kunst of Art is zondag 15 november extra geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie staat op de website van Kunst of Art.