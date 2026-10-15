ACHTERHOEK — Acht gemeenten in Achterhoek starten campagne voor gezondere lunchtrommels

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Foto: iStock/Firefly Gemini

De acht Achterhoekse gemeenten starten op 26 oktober 2026 de campagne Trommel zonder rommel. Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk werken daarvoor samen met basisscholen en lokale supermarkten.

De campagne moet ouders en kinderen helpen om makkelijker gezonde keuzes te maken voor de lunch. Een gezonde lunch draagt bij aan de groei en ontwikkeling van kinderen en kan helpen bij hun concentratie. Toch is het voor ouders en verzorgers niet altijd vanzelfsprekend om elke dag een gevarieerde lunchtrommel samen te stellen.

Daarom biedt de campagne praktische tips, lesmateriaal en activiteiten voor ouders, scholen en kinderen. In bijna iedere gemeente organiseert een basisschool tijdens de campagne samen met een lokale supermarkt een gezamenlijke lunch. De deelnemende supermarkten zetten gezonde producten voor in de lunchtrommel extra onder de aandacht. Scholen krijgen materiaal om met leerlingen over gezonde voeding te praten.

De campagne is onderdeel van JOGG Achterhoek en richt zich op een gezondere voedselomgeving voor basisschoolkinderen. De aftrap valt samen met de landelijke Week van de Opvoeding en de regionale Week van de Positieve Gezondheid. De campagne wordt ondersteund door De Gezondste Regio Achterhoek en Menzis.

Meer informatie staat op de website van Trommel zonder rommel.