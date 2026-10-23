HARREVELD — Oost Gelre test tijdelijke snelheidsremmende blokken in Harreveld en richting Zieuwent

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De gemeente Oost Gelre start op maandag 26 oktober met een proef waarbij tijdelijke snelheidsremmende blokken worden geplaatst in de Kerkstraat in Harreveld en op de Harreveldseweg richting Zieuwent. De proef duurt twee maanden en moet duidelijk maken of deze blokken het verkeer op deze wegen afremmen.

De blokken komen op verschillende rechte en overzichtelijke stukken van de Kerkstraat en de Harreveldseweg. Ze zijn een initiatief van de ‘Ambassadeurs van de Kerkstraat’, een groep bewoners die meedenkt over de reconstructie en toekomstige inrichting van de straat. Met deze proef wil de gemeente ook onderzoeken of het doorgaande zware verkeer richting Ruurlo vaker via Groenlo kan rijden in plaats van via Zieuwent.

Na afloop van de proefperiode bekijkt de gemeente welk effect de snelheidsremmende blokken hebben gehad en hoe bewoners en andere weggebruikers de maatregel hebben ervaren. De resultaten worden meegenomen in de verdere plannen voor de reconstructie van de Kerkstraat. De tijdelijke blokken worden na de proef weer verwijderd en keren volgens de gemeente niet terug.

Meer informatie over de proef is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre