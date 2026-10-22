GROENLO — Aangepast plan voor 21 koopwoningen in Brouwhuizen

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Het college van Oost Gelre heeft op 12 oktober in principe ingestemd met een aangepast woningbouwplan voor Brouwhuizen fase 2 in Groenlo. In het plan staan 21 grondgebonden koopwoningen. Het gaat om een deel van het gebied dat nog niet is bebouwd.

Het nieuwe plan vervangt een eerder programma met 13 appartementen, zes kleine woningen en één vrijstaande woning. Volgens de gemeente sluit het aangepaste voorstel beter aan bij de huidige vraag naar betaalbare koopwoningen en woningen voor senioren.

Van de 21 huizen zijn er vijf sociale koopwoningen met een verkoopprijs van 269.000 euro vrij op naam. Veertien woningen vallen in het betaalbare koopsegment, met prijzen van ongeveer 315.000 tot 384.000 euro, op prijspeil 2026. Daarnaast komen er twee levensloopbestendige woningen voor senioren. De sociale en betaalbare woningen worden volgens de initiatiefnemer instapklaar opgeleverd.

De bouw kan nog niet direct beginnen. Het college heeft alleen in principe medewerking toegezegd. Er zijn nog onderzoeken nodig naar onder meer geluid, stikstof, externe veiligheid en waterberging. Ook moet er een nieuw beeldkwaliteitsplan en groenplan komen. Uit de onderzoeken moet blijken of het plan op deze plek uitvoerbaar is. Als dat nodig blijkt, kunnen het aantal woningen of de inrichting nog veranderen.

Omwonenden zijn tot nu toe nog niet betrokken. De initiatiefnemer moet hen bij de verdere uitwerking alsnog bij het plan betrekken. Ook is nog niet bekend wanneer de bouw kan starten. Binnen een jaar moet de initiatiefnemer de benodigde stukken aanleveren en de formele procedure beginnen.

Meer informatie over de gemeente staat op de website van Oost Gelre.